Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Linienbus

Zülpich-Juntersdorf (ots)

Gestern (10. März) kam es gegen 7.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Zülpich-Juntersdorf.

Ein 44-jähriger Mann aus Zülpich befuhr mit einem leeren Linienbus die Kreisstraße 82 aus der Ortslage Embken (Kreis Düren) in Fahrtrichtung Füssenich. Aufgrund tiefstehender Sonne übersah er einen vorfahrtberechtigten Pkw, der die Bundesstraße 56 in Fahrtrichtung Düren befuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Der 21-jährige Pkw-Fahrer aus Euskirchen wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-jährige Beifahrer aus Merzenich sowie der Busfahrer blieben unverletzt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

