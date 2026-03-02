PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Bad Bentheim - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Gestern Abend kam es gegen 19:00 Uhr in Bad Bentheim auf der Kreuzung Baumwollstraße/Bardeler Weg/Igelwuest zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Eine 50-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem weißen Ford Ecosport die Baumwollstraße in Richtung Bad Bentheim. In dem Fahrzeug befand sich zudem ein 11-jähriger Beifahrer. Hinter dem Ford fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem dunklen Pkw, vermutlich mit einem Kennzeichen aus Ahaus (AH).

Im Kreuzungsbereich beabsichtigte die Fahrerin des Ford, nach links in den Bardeler Weg abzubiegen. Zeitgleich setzte der nachfolgende dunkle Pkw trotz durchgezogener Linie zum Überholen an. Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 50-Jährige sowie der 11-jährige Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Nach dem Unfall setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Die Polizei Bad Bentheim bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

