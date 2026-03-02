Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Vrees - Quad-Diebstahl - Zeugen gesucht

Vrees (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 19:00 Uhr, und Sonntag, 08:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter im Gehlenberger Weg ein Quad aus einem Garten entwendet.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein KYMCO MXU 700i der Marke Kwang Yang in den Farben Rot, Schwarz und Silber. Das Quad war im Garten des Geschädigten abgestellt und von der Straße aus nicht einsehbar. Der entstandene Schaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Sögel bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Quads geben können, sich unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

