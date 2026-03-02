PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: A31 - Schwerer Verkehrsunfall auf der A31 bei Walchum - mehrere Verletzte

A31 (ots)

Am Sonntagabend gegen 21:13 Uhr kam es auf der A31 in Fahrtrichtung Norden auf Höhe der Auffahrt zur Rastanlage Walchum Ost zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 59-jähriger Fahrzeugführer war mit einer Mercedes V-Klasse und insgesamt fünf weiteren Insassen unterwegs, als das Fahrzeug im Bereich der Rastanlagenauffahrt von der Fahrbahn abkam. Dabei touchierte der Pkw zunächst einen Leitpfosten, geriet anschließend in den Grünstreifen, streifte einen Baum und prallte schließlich frontal gegen einen weiteren Baum. Das Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls gedreht und kam im Auffahrtsbereich zum Stillstand.

Eine 23-jährige Beifahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sie musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 59-jährige Fahrzeugführer sowie ein 21-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt. Drei weitere Insassen - eine 20-Jährige sowie zwei Minderjährige im Alter von 14 und 10 Jahren - erlitten leichte Verletzungen.

Neben zahlreichen Rettungskräften waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Sustrum, Haren und Lathen mit insgesamt rund 60 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen im Einsatz. Zudem waren acht Rettungswagen, zwei Notarztwagen sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Die Autobahn wurde für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt und konnte gegen 23:30 Uhr wieder freigegeben werden. Die Rastanlage Walchum Ost bleibt vorerst weiterhin gesperrt. Alle Insassen kamen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 01.03.2026 – 13:38

    POL-EL: Haren - Betrug durch falsche Staatsanwälte - Polizei bittet um Hinweise

    Haren (ots) - Am Freitag, den 27. Februar 2026, kam es im Ortsteil Altenberge in Haren zu mehreren betrügerischen Anrufen durch falsche Staatsanwälte. Vermutlich in der Zeit zwischen ca. 11:00 und 12:00 Uhr kam es dann tatsächlich zur Vollendung eines solchen Betruges. Hierbei gelang es den Tätern der älteren Geschädigten vorzugaukeln, dass ihre Familie in einen ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 13:31

    POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung an Pkw

    Nordhorn (ots) - Am Samstag, den 28. Februar 2026, kam es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:42 Uhr in Nordhorn zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde im genannten Zeitraum der Radkasten eines Ford Transit, der im Bereich der Rathausstraße abgestellt war, zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 08:04

    POL-EL: Herzlake - Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf der B213

    Herzlake (ots) - Am Samstag gegen 19:50 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 213 im Bereich Herzlake zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die B213 in Fahrtrichtung Löningen. Ein zweiter Beteiligter war zeitgleich mit einem Toyota in Fahrtrichtung Haselünne unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache ...

    mehr
