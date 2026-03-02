Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31 - Schwerer Verkehrsunfall auf der A31 bei Walchum - mehrere Verletzte

A31 (ots)

Am Sonntagabend gegen 21:13 Uhr kam es auf der A31 in Fahrtrichtung Norden auf Höhe der Auffahrt zur Rastanlage Walchum Ost zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 59-jähriger Fahrzeugführer war mit einer Mercedes V-Klasse und insgesamt fünf weiteren Insassen unterwegs, als das Fahrzeug im Bereich der Rastanlagenauffahrt von der Fahrbahn abkam. Dabei touchierte der Pkw zunächst einen Leitpfosten, geriet anschließend in den Grünstreifen, streifte einen Baum und prallte schließlich frontal gegen einen weiteren Baum. Das Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls gedreht und kam im Auffahrtsbereich zum Stillstand.

Eine 23-jährige Beifahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sie musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 59-jährige Fahrzeugführer sowie ein 21-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt. Drei weitere Insassen - eine 20-Jährige sowie zwei Minderjährige im Alter von 14 und 10 Jahren - erlitten leichte Verletzungen.

Neben zahlreichen Rettungskräften waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Sustrum, Haren und Lathen mit insgesamt rund 60 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen im Einsatz. Zudem waren acht Rettungswagen, zwei Notarztwagen sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Die Autobahn wurde für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt und konnte gegen 23:30 Uhr wieder freigegeben werden. Die Rastanlage Walchum Ost bleibt vorerst weiterhin gesperrt. Alle Insassen kamen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell