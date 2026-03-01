Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf der B213

Herzlake (ots)

Am Samstag gegen 19:50 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 213 im Bereich Herzlake zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die B213 in Fahrtrichtung Löningen. Ein zweiter Beteiligter war zeitgleich mit einem Toyota in Fahrtrichtung Haselünne unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der unbekannte Fahrer mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und touchierte dabei das entgegenkommende Fahrzeug. Am Toyota entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

