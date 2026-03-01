Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Diebstahl von LKW-Reifen

Meppen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 27. Februar 2026, 19:50 Uhr, bis Samstag, 28. Februar 2026, 07:00 Uhr, kam es in Meppen-Versen zu einem Diebstahl auf dem Gelände eines Unternehmens. Bislang unbekannte Täter verschafften sich vermutlich durch Übersteigen eines Zaunes Zutritt zum Betriebsgelände an der Emmener Straße. Dort entwendeten sie insgesamt acht neuwertige LKW-Reifen inklusive Felgen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 11.200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

