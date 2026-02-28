PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht

Lingen (ots)

Am Freitag, 27. Februar 2026, kam es gegen 22:20 Uhr im Bereich Eschstraße / Haselünner Straße in Lingen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 28-jähriger Fahrer eines Fiat befuhr die Eschstraße und beabsichtigte, auf die bevorrechtigte Haselünner Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts einzubiegen. Dabei missachtete er nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt eines 18-jährigen Renault-Fahrers, der die Haselünner Straße stadteinwärts befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Im Anschluss entfernte sich der 28-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch aufmerksame Zeugen gestellt werden. Der Mann stand murmaßlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

