Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Uelsen - Einbruch in Wohncontainer
Uelsen (ots)
In der Zeit von Sonntag, 22. Februar 2026, 16:00 Uhr, bis Freitag, 27. Februar 2026, 00:00 Uhr, ist es auf einem Campingplatz am Fasanenweg in Uelsen zu einem Einbruch gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in einen dort abgestellten Wohncontainer eingebrochen. Unbekannte Täter schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Objekt. Welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.
