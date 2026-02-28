Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Diebstahl mehrerer Bootsmotoren - hoher Sachschaden

Meppen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 25. Februar 2026, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 26. Februar 2026, 06:30 Uhr, kam es an der Junkersstraße in Meppen zu einem besonders schweren Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände. Auf dem Gelände wurden insgesamt fünf Boote angegangen. In der Folge entwendeten die Täter fünf Bootsmotoren. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen Betrag im hohen fünfstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell