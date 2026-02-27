Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung an Pflanzkübeln - Zeugen gesucht
Lingen (ots)
Bereits in der Zeit vom 14.02.2026, 0 Uhr bis 08:30 Uhr kam es in der Burgstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter hatten sämtliche Pflanzkübel entlang der Straße beschädigt und teilweise die Erde herausgehoben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.
