POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung an Pflanzkübeln - Zeugen gesucht

Wietmarschen (ots) - Gestern kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A31. Ein 48-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine kam in Fahrtrichtung Emden aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Als er dort gegen die Leitplanke stieß, lenkte er derart gegen, dass das Gespann auf die rechte Seite kippte. In der Folge durchbrach der Lkw ...

mehr