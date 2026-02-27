PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung an Pflanzkübeln - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Bereits in der Zeit vom 14.02.2026, 0 Uhr bis 08:30 Uhr kam es in der Burgstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter hatten sämtliche Pflanzkübel entlang der Straße beschädigt und teilweise die Erde herausgehoben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 09:16

    POL-EL: Dörpen - Gefährdende Überholmanöver auf B70 - Zeugen gesucht

    Dörpen (ots) - Am Dienstag, den 24. Februar 2026, kam es gegen 08:35 Uhr auf der Bundesstraße in Dörpen (Teilstrecke zwischen Kluse und Dörpen) zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überholte trotz dichten Nebels mehrfach andere Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit. Dabei schneidet er beim ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 09:04

    POL-EL: Wilsum - Verkehrsunfallflucht vor Grundschule - Zeugen gesucht

    Wilsum (ots) - Am Montag, 23. Februar 2026, kam es in der Zeit zwischen 15:50 Uhr und 18:30 Uhr vor der Grundschule Wilsum in der Echeteler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer VW Golf parkte auf dem Seitenstreifen vor der Grundschule. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Hintertür auf der Fahrerseite ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 09:01

    POL-EL: Wietmarschen - Lkw auf Autobahn 31 verunfallt - Vollsperrung über 13 Stunden

    Wietmarschen (ots) - Gestern kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A31. Ein 48-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine kam in Fahrtrichtung Emden aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Als er dort gegen die Leitplanke stieß, lenkte er derart gegen, dass das Gespann auf die rechte Seite kippte. In der Folge durchbrach der Lkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren