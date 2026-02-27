Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Verkehrsunfallflucht - Straßenlaterne beschädigt - Zeugen gesucht

Lähden (ots)

Gestern kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr in Lähden zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine bislang unbekannte Person vermutlich mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeuggespann die Ahmsener Straße in Richtung Kreisverkehr. Beim Einfahren in den Kreisverkehr wurde eine rechtsseitig befindliche Straßenlaterne beschädigt. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Herzlake unter der Telefonnummer 05962/877760 in Verbindung zu setzen.

