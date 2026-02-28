PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Baustellencontainer - Werkzeuge und Schlüssel entwendet

Lingen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 26. Februar 2026, 16:45 Uhr, bis Freitag, 27. Februar 2026, 07:00 Uhr, kam es auf einer Baustelle in der Schillerstraße in Lingen zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter brachen auf einem Baustellengelände an einem Container das Schloss auf, verschafften sich jedoch keinen Zugang zum Innenraum. An einem weiteren Container wurde ein Fenster beschädigt, wodurch sich die Täter Zutritt verschafften. Aus dem Container wurden zwei Akkus, ein Ladegerät sowie ein Schlüssel entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 650 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

