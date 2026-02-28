PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Schwer verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Papenburg (ots)

Am Freitag, 27. Februar 2026, kam es gegen 16:25 Uhr im Einmündungsbereich Friederikenstraße / Bahnhofstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Eine 20-jährige Fahrerin eines BMW befuhr die Friederikenstraße vom Osterkanal kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Zeitgleich war eine 77-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Bahnhofstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich übersah die Pkw-Fahrerin nach bisherigen Erkenntnissen die von rechts kommende Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Infolge der Kollision stürzte die 77-Jährige zu Boden und wurde schwer verletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine abschließenden Angaben vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

