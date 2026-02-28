Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Emsbüren - Diebstahl von Laderampen auf Autobahnparkplatz - 2.000 Euro Schaden
Emsbüren (ots)
In der Zeit von Donnerstag, 26. Februar 2026, 19:00 Uhr, bis Freitag, 27. Februar 2026, 07:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz "Bergeler Feld Ost" an der Autobahn 31 (Richtungsfahrbahn Norden) zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten die Laderampen aus dem Staufach eines dort abgestellten Sattelzuges. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer 05908/9348115 in Verbindung zu setzen.
