Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Diebstahl von Laderampen auf Autobahnparkplatz - 2.000 Euro Schaden

Emsbüren (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 26. Februar 2026, 19:00 Uhr, bis Freitag, 27. Februar 2026, 07:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz "Bergeler Feld Ost" an der Autobahn 31 (Richtungsfahrbahn Norden) zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten die Laderampen aus dem Staufach eines dort abgestellten Sattelzuges. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer 05908/9348115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

