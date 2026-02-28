Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Freitag, 27. Februar 2026, kam es in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr auf dem Parkplatz des Deverparks am Deverweg in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten grauen Audi A5 Sportback. An dem Audi entstand ein Sachschaden an der Beifahrertür. Neben einem Lackschaden wurde die Tür deutlich eingedellt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zunächst ein Zettel an der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeugs hinterlassen. Dieser wurde jedoch offenbar durch Regen oder Wind unleserlich beziehungsweise fortgeweht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

