Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung an Pkw

Nordhorn (ots)

Am Samstag, den 28. Februar 2026, kam es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:42 Uhr in Nordhorn zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde im genannten Zeitraum der Radkasten eines Ford Transit, der im Bereich der Rathausstraße abgestellt war, zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell