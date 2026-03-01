Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Betrug durch falsche Staatsanwälte - Polizei bittet um Hinweise

Haren (ots)

Am Freitag, den 27. Februar 2026, kam es im Ortsteil Altenberge in Haren zu mehreren betrügerischen Anrufen durch falsche Staatsanwälte.

Vermutlich in der Zeit zwischen ca. 11:00 und 12:00 Uhr kam es dann tatsächlich zur Vollendung eines solchen Betruges.

Hierbei gelang es den Tätern der älteren Geschädigten vorzugaukeln, dass ihre Familie in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei und sie zur Abwendung einer Haftstrafe eine Kaution zu zahlen habe.

Im weiteren Verlauf gelang es dem angeblichen "Staatsanwalt", die Geschädigte dazu zu bewegen, eine größere Summe Bargeld an einen vermeintlichen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft zu übergeben

Der Mann entfernte sich mit dem in einer roten Flaschentragetasche befindlichen Bargeld, er kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 160 bis 170 cm groß - ca. 40 bis 50 Jahre alt - dunkle Jacke, blaue Jeans - dunkle Schuhe mit heller Sohle - dunkles Basecap - glattrasiert, keine Brille - trug einen dunklen Rucksack auf dem Rücken

Erste Zeugenbefragungen ergaben, dass sich der Mann im Bereich der Raiffeisentankstelle an der Dorfstraße sowie in den Straßen Plaatzenweg, An der Koppel und Am Steinberg aufgehalten haben soll. Er dürfte sich anschließend zu Fuß in Richtung Erika entfernt haben.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu der beschriebenen Person machen? Wer hat den Mann am 27.02.2026 im genannten Zeitraum im Bereich Altenberge zu Fuß gehend oder in Zusammenhang mit einem möglicherweise auswärtigen, gegebenenfalls auch ausländischen Kennzeichen versehenen Pkw gesehen?

Hinweise, auch zu möglicherweise vorhandenen Bildern aus Kameraüberwachungsanlagen, nimmt ihre örtliche Polizeidienststelle entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass diese niemals um Geldbeträge bitten wird. Geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis, lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen ggf. einfach auf, übergeben Sie jedoch in keinem Fall Geld an unbekannte Personen. Im Zweifel wenden Sie sich an ihre örtliche Polizeidienststelle. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell