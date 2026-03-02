Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Einbruch in Werkstatt in Aschendorf - Zeugen gesucht

Aschendorf (ots)

Am Sonntag zwischen 00:30 Uhr und 07:30 Uhr kam es in der Straße In der Emsmarsch zu einem Einbruch in eine Werkstatt.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem eingefriedeten Grundstück, indem sie das zweiflügelige Zufahrtstor öffneten. Anschließend brachen sie die Tür zu einem auf dem Grundstück befindlichen Werkstattgebäude auf und drangen in das Objekt ein.

In der Werkstatt wurden mehrere Schränke und Schubladen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter ein Pocketbike. Die Höhe des entstandenen Sach- und Stehlschadens ist derzeit noch unklar.

Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 04961 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell