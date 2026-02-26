Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260226.2 Heide: Unbeteiligter mischt sich in Streit um Parkverstoß ein und bedroht Stadtmitarbeiter

Heide (ots)

Am Mittwochvormittag eskalierte in Heide ein Streitgespräch nach einem Parkverstoß. Ein unbeteiligter Mann mischte sich ein, verfolgte einen Mitarbeiter der Stadt Heide und soll ihn im weiteren Verlauf bedroht haben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und traf den Tatverdächtigen kurz darauf im Rahmen der Fahndung an.

Gegen 11:45 Uhr sprach ein 41 Jahre alter Mitarbeiter der Stadt Heide in der Norderstraße einen 19 Jahre alten Fahrzeugführer an, weil dessen Parkscheibe abgelaufen war. Daraus entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen dem Mitarbeiter und dem 19-Jährigen. Der 22 Jahre alte Bruder des 19-Jährigen beteiligte sich ebenfalls an der Diskussion.

Im Verlauf der Auseinandersetzung trat ein weiterer Mann hinzu und mischte sich in das Streitgespräch ein. Nach Angaben der Beteiligten zeigte er sich sehr aggressiv und machte Anstalten, auf den 41-Jährigen loszugehen. Der 19- und der 22-Jährige versuchten erfolglos, den Mann zu beruhigen. Den drei Beteiligten war der Mann zuvor nicht bekannt.

Um eine Eskalation zu vermeiden, entfernte sich der Mitarbeiter der Stadt mit seinem Fahrrad. Der Mann lief hinterher und versuchte, ihn mit einer Einkaufstasche zu schlagen. In Höhe der Harmoniestraße blieb er schließlich stehen, zog nach Angaben des Geschädigten ein Einhandmesser und bedrohte den 41-Jährigen aus einiger Entfernung damit. Zudem rief er ihm eine verbale Bedrohung hinterher. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Heide trafen im Rahmen einer Nahbereichsfahndung einen 52 Jahre alten algerischen Staatsangehörigen an, auf den die Personenbeschreibung passte. Der Mann räumte eine Beteiligung an dem Streitgespräch ein, bestritt jedoch eine Bedrohung. Ein Einhandmesser fanden die Beamten nicht auf. Die Polizei führte den 52-Jährigen zur erkennungsdienstlichen Behandlung zum Polizeirevier Heide. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann auf freien Fuß.

Die Polizei in Heide führt Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell