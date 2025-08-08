Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: PRESSEEINLADUNG Einweihung des neuen Dienstgebäudes für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit

Emden: Der Zoll wird am Montag, 18. August 2025, um 10 Uhr im Stadtteil Borssum/Hilmarsum sein neu errichtetes Dienstgebäude "Zum Nordkai 24" feierlich von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben übernehmen und offiziell einweihen

Neben Angehörigen des Zolls sind auch Gäste aus der Kommunalpolitik und den Zusammenarbeitsbehörden der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zur Einweihungsveranstaltung geladen.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit am Standort Emden ist Teil des Hauptzollamtes Oldenburg und nimmt die der Zollverwaltung gesetzlich zugewiesenen Prüf- und Ermittlungsaufgaben im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung in der Stadt Emden und den Landkreisen Leer, Aurich, Wittmund sowie Teilbereichen des Landkreises Emsland wahr.

Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung besteht die Gelegenheit für Bild- und Filmaufnahmen sowie im Anschluss für Einzelinterviews und eine Besichtigung des Gebäudes.

Termin: 18. August 2025

Ort: Stadt Emden, Stadtteil Borssum/Hilmarsum, Zum Nordkai 24 in 26725 Emden Beginn: 10:00 Uhr

Aus organisatorischen Gründen werden interessierte Medienvertreter/-innen gebeten, ihre Teilnahme bis zum 14. August 2025 beim Hauptzollamt Oldenburg anzumelden (siehe Kontakt).

