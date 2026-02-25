PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260225.1 Itzehoe: Unbekannter verfolgt 13-Jährige und raubt Handtasche

Itzehoe (ots)

In Itzehoe hat ein Unbekannter am Dienstagabend ein 13-jähriges Mädchen über längere Strecke verfolgt und ihr anschließend in der Innenstadt nach einer Rangelei die Handtasche geraubt. Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Nach Schilderung der 13-Jährigen sei sie gegen 18:00 Uhr mit dem Zug am Bahnhof Itzehoe angekommen. In der Bahnhofunterführung habe sie bereits eine männliche Person hinter sich wahrgenommen, die ihr offenbar gefolgt sei. Der Unbekannte habe sich vermutlich zuvor auf dem Bahnsteig aufgehalten und sei nicht im Zug gewesen.

Anschließend habe das Mädchen das Bahnhofsgebäude in Richtung Viktoriastraße verlassen. Dort habe der Jugendliche sie angesprochen, nach ihrem Social-Media-Kontakt gefragt und sie um eine Umarmung gebeten. Das Mädchen habe abgelehnt und sei weitergegangen.

Auf dem Wochenmarkt-Parkplatz im Bereich der Schumacherallee habe der Unbekannte sie dann ohne Ankündigung umarmt. Es sei zu einer Rangelei gekommen, bei der er ihr die Handtasche entrissen habe. Danach sei der Täter zu Fuß über eine Brücke in Richtung Reichenstraße geflüchtet. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung war nach bisherigen Erkenntnissen nicht erforderlich.

Der Täter ist bislang unbekannt. Er soll männlich und etwa 16 Jahre alt sein. Er soll ein europäisches Erscheinungsbild, kurze blonde Haare sowie eine schlanke Statur haben und etwa 170 bis 175 Zentimeter groß sein. Er trug eine dunkle, weite Jeans, eine grau-weiße Jacke und rot-gelb-schwarze Sneaker.

Die Kriminalpolizei Itzehoe bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Jugendlichen geben können, um Kontakt unter 04821 6020.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

