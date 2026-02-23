PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260223.2 Itzehoe: Kontrolle in Fußgängerzone führt zu Drogenfund und Sicherstellungen

Itzehoe (ots)

Am Samstagabend kontrollierte die Polizei in der Itzehoer Innenstadt zwei Männer im Rahmen einer allgemeinen Personenkontrolle an einem nach dem Landesverwaltungsgesetz eingerichteten Kontrollort. Bei einem 24-jährigen Mann stellten Einsatzkräfte Beweismittel sicher, die auf Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten. Gegen seinen 23-jährigen Bruder leitete die Polizei zudem ein Strafverfahren wegen Beleidigung ein.

Gegen 20:50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Fußgängerzone der Itzehoer Innenstadt zwei Personen. Die Kontrolle fand im Bereich der Feldschmiede statt. Bei dem 24-jährigen Mann, der in Kellinghusen wohnt, stellten die Beamten verschiedene Beweismittel sicher, darunter Cannabis und Bargeld. Die Gegenstände begründen den Verdacht eines Handels mit Betäubungsmitteln. Die Polizei stellte die Beweismittel sicher und leitete ein Strafverfahren gegen den Iraker ein.

Bei einem 36-jährigen deutschen Mann fanden die Beamten bei der Durchsuchung einen Autoschlüssel. Da der Mann einen kürzlich zurückliegenden Konsum von Betäubungsmitteln einräumte, stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher, um eine Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss zu verhindern.

Im Verlauf der Kontrolle erschien der 23-jährige Bruder des 24-Jährigen am Kontrollort und mischte sich aggressiv in die polizeilichen Maßnahmen ein. Die Beamten erteilten ihm einen Platzverweis. Beim Weggehen beleidigte der Iraker Polizeibeamte. Die Polizei leitete daraufhin ein Strafverfahren wegen Beleidigung ein.

Nach Abschluss der Maßnahmen entließen die Beamten alle Beteiligten. Ein Haftgrund lag nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Das Polizeirevier Itzehoe wird auch weiterhin Kontrollen im Bereich der Itzehoer Innenstadt durchführen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

