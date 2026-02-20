PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 260220.2 Heide: 12-Jähriger fährt Auto und kollidiert mit parkenden Fahrzeugen

Heide (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es in Heide zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten, geparkten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen nahm ein 12-Jähriger den Pkw seines Vaters und fuhr gemeinsam mit zwei jugendlichen Mitfahrern ohne Begleitung. Der Junge räumte die Fahrt ein und stand unter Alkoholeinfluss. Verletzt wurde niemand.

Der Unfall ereignete sich um 01:33 Uhr in der Klaus-Harms-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Ford in Richtung Hermann-Löns-Straße, passierte zunächst mehrere am rechten Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge und prallte anschließend gegen einen parkenden Transporter. Beim Zurücksetzen beschädigte der Ford zusätzlich einen Renault sowie einen weiteren Transporter.

Zeugen beobachteten, wie drei Kinder nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle wegliefen. Die umgehend eingeleiteten Ermittlungen am Unfallort ergaben Hinweise auf einen 12-jährigen Jungen als Fahrer. Der Junge, den die Beamten zuhause antrafen, räumte ein, den Ford gefahren zu haben. Er ist bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Halter des Fahrzeugs ist der Vater des 12-Jährigen. Im Fahrzeug saßen nach aktuellem Stand zwei Mitfahrer im Alter von 14 und 15 Jahren. Ein Atemalkoholtest bei dem 12-Jährigen zeigte 0,45 Promille.

Kinder unter 14 Jahren gelten in Deutschland als nicht strafmündig. Aus diesem Grund veranlassten die Einsatzkräfte in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe keine weitergehenden strafprozessualen Maßnahmen wie eine Blutentnahme. Zivilrechtliche Ansprüche bleiben von der Strafunmündigkeit unberührt. Erziehungsberechtigte nahmen den 12-Jährigen sowie die beiden Jugendlichen im Anschluss in ihre Obhut.

Björn Gustke

