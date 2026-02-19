PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 260219.1 Brunsbüttel: Lagerhalle brennt vollständig ab

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brannte in Brunsbüttel eine Lagerhalle neben einem Einfamilienhaus vollständig aus. Einsatzkräfte verhinderten größere Schäden am Wohnhaus. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag alarmierte die Leitstelle um 22:19 Uhr Einsatzkräfte zum Borsweg in Brunsbüttel. Neben einem Einfamilienhaus stand eine Lagerhalle in Brand.

Nach ersten Erkenntnissen geriet die Halle innerhalb weniger Minuten in Vollbrand und brannte vollständig ab. In dem Gebäude standen mehrere Autos. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Einfamilienhaus, am Wohnhaus entstanden lediglich leichte Schäden. Menschen verletzten sich nicht.

Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Hinweise auf die Entstehung des Feuers liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

