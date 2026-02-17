Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260217.3 Itzehoe: Zeugen nach Einbruch in Tierarztpraxis gesucht

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Montag ist es im Itzehoer Innenstadtbereich zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Im Zeitraum von Sonntag, 21.15 Uhr, bis Montag, 08.30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam durch Einwerfen einer Fensterscheibe Zutritt zu der Praxis in der Sandkuhle. Aus dem Inneren entwendete er eine Geldkassette samt Inhalt und flüchtete im Anschluss unerkannt. Der durch das Zerstören der Scheibe entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa tausend Euro belaufen.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Itzehoer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell