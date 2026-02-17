PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260217.3 Itzehoe: Zeugen nach Einbruch in Tierarztpraxis gesucht

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Montag ist es im Itzehoer Innenstadtbereich zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Im Zeitraum von Sonntag, 21.15 Uhr, bis Montag, 08.30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam durch Einwerfen einer Fensterscheibe Zutritt zu der Praxis in der Sandkuhle. Aus dem Inneren entwendete er eine Geldkassette samt Inhalt und flüchtete im Anschluss unerkannt. Der durch das Zerstören der Scheibe entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa tausend Euro belaufen.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Itzehoer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 12:18

    POL-IZ: 260217.2 Marne: Der Norden feiert seinen Karneval überaus friedlich

    Marne (ots) - Gestern hat im Stadtgebiet von Marne der jährlich wiederkehrende Rosenmontagsumzug stattgefunden. Nach ersten Schätzungen nahmen 12.000 bis 15.000 Menschen an dem Umzug und den Anschlussveranstaltungen teil. Vermutlich war der anhaltende Schneefall für einen Rückgang der Besucherzahlen im Vergleich zu den Vorjahren verantwortlich. Der nachmittägliche ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:05

    POL-IZ: 260217.1 Schenefeld: Zeugen nach Raubtat gesucht

    Schenefeld (ots) - Am Montagabend ist es in Schenefeld (Kreis Steinburg) zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle gekommen. Der Täter flüchtete unerkannt, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 21.20 Uhr betrat eine männliche maskierte Person den Verkaufsraum der Tankstelle in der Holstenstraße. Unter Vorhalt einer Waffe verlangte diese Geld und Tabakwaren von der allein anwesenden Kassiererin. Die Geschädigte ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 15:20

    POL-IZ: 260216.4 Münsterdorf: Korrekturmeldung zu 260216.3

    Münsterdorf (ots) - Anders als in der o. a. Meldung genannt, handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen silberfarbenen Seat Arosa und bei dem Fahrzeug des Geschädigten um einen schwarzen BMW X1. Merle Neufeld Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Große Paaschburg 66 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 2010 +49 (0) 4821 602 2011 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren