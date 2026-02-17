Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260217.1 Schenefeld: Zeugen nach Raubtat gesucht

Schenefeld (ots)

Am Montagabend ist es in Schenefeld (Kreis Steinburg) zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle gekommen. Der Täter flüchtete unerkannt, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 21.20 Uhr betrat eine männliche maskierte Person den Verkaufsraum der Tankstelle in der Holstenstraße. Unter Vorhalt einer Waffe verlangte diese Geld und Tabakwaren von der allein anwesenden Kassiererin. Die Geschädigte kam der Forderung nach und händigte beides aus. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in südliche Richtung der Holstenstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg

Nach Angaben der Geschädigten war der Räuber etwa 165 bis 175 cm groß und von athletischer, muskulöser Statur. Sein Alter wurde auf etwa 20 bis 30 Jahre geschätzt. Er trug eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke, schwarz-weiße Sneaker, weiße Handschuhe, eine schwarze Maske sowie eine weiße Skibrille. Zudem führte der Unbekannte einen schwarzen Rucksack der Marke Nike mit hellem Muster mit sich.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell