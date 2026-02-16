Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260216.2 Heide: Festnahme nach versuchter schwerer Brandstiftung

Heide (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es in Heide zu einer versuchten schweren Brandstiftung an einer Arztpraxis gekommen. Tatverdächtig ist eine jugendliche Heiderin. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe wird sie am heutigen Nachmittag einem Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe vorgeführt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zerstörte die 17-Jährige gegen 05.20 Uhr die Scheibe einer Arztpraxis in der Straße Neue Anlage und versuchte, im Inneren des Gebäudes, in dem sich auch Wohnungen befinden, mittels entzündetem Papier ein Feuer zu entfachen. Von Zeugen alarmierte Einsatzkräfte der Polizei verhinderten durch schnelles Eingreifen einen größeren Schaden. Sie entfernten aus der Praxis ein Behältnis, das bereits Feuer gefangen hatte. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Im Rahmen der Fahndung nahmen Beamte wenig später im Nahbereich des Tatortes eine Jugendliche fest, die der versuchten schweren Brandstiftung verdächtig ist. Die Deutsche ist polizeilich bereits in Erscheinung getreten. Sie wurde zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen und bis zu ihrer Vorführung am Nachmittag in das Polizeigewahrsam Heide eingeliefert.

Ob die Beschuldigte auch für eine Sachbeschädigung an der Stadtbücherei verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Merle Neufeld

