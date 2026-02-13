Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260213.2 Meldorf: Mehrere Verkehrsdelikte festgestellt

Meldorf (ots)

In den vergangenen Tagen stellten Einsatzkräfte der Polizeistation Meldorf bei Kontrollen mehrere Verkehrsdelikte fest. In drei Fällen leiteten die Beamten Strafverfahren oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Maßnahmen reichten von Blutproben über die Beschlagnahme eines Führerscheins bis zur Sicherstellung eines Fahrzeugs.

Am vergangenen Samstag kontrollierten Beamte gegen 21:00 Uhr in der Straße Nordermarkt in Meldorf einen 45-jährigen deutschen Mann aus dem Kreis Dithmarschen. Während der Kontrolle nahmen die Einsatzkräfte deutlichen Cannabis-Geruch wahr. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC und Kokain. Ein Arzt entnahm dem Mann auf der Polizeistation Meldorf eine Blutprobe. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren sowie ein Fahrverbot.

Am Dienstag um 17:50 Uhr kontrollierten Kräfte der Polizeistation Meldorf einen Autofahrer in der Deichstraße in Elpersbüttel. Am Steuer eines Mazda saß ein 40-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Heide. Die Polizei stellte fest, dass das Fahrzeug nicht mehr zugelassen und nicht versichert war. Zudem gehörten die angebrachten amtlichen deutschen Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug, das ebenfalls auf den Beschuldigten zugelassen ist. Darüber hinaus besitzt der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und regte beim Amt Mitteldithmarschen die Einziehung des Pkw an. Gegen den 40-Jährigen läuft ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Kennzeichenmissbrauchs.

Am Mittwoch um 18:15 Uhr fuhr ein 28-jähriger deutscher Mann aus Meldorf mit seinem Pkw auf den Parkplatz eines Supermarktes am Raiffeisenplatz in Meldorf. Eine Zeugin beobachtete, dass der Mann beim Aussteigen alkoholisiert wirkte und informierte die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab 1,86 Promille. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten auf der Polizeidienststelle in Meldorf eine Blutprobe. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein. Gegen den 28-Jährigen läuft ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Björn Gustke

