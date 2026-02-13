PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260213.1 Heide: Viele Verstöße am Stoppschild

Heide (ots)

Am Dienstag kontrollierte die Polizei in Heide die Vorfahrt an einer Kreuzung mit Stoppschild und stellte dabei eine hohe Zahl an Verstößen fest. Die Örtlichkeit gilt wegen ihrer baulichen Situation als unübersichtlich, zusätzlich sorgt eine nahegelegene Schule für viel Verkehr und Fußgängeraufkommen.

Am 10.02.2026 überwachte das Polizeibezirksrevier Heide in Heide die Vorfahrt an der Kreuzung Tannenstraße und Weddingstedter Straße. Die Verkehrsregelung erfolgt dort durch Zeichen 206, das Stoppschild. Im Zeitraum von 11:34 Uhr bis 13:04 Uhr stellte die Polizei 101 Verstöße fest und ahndete diese mit Verwarnungsgeldern. Ein Verstoß gegen das Haltgebot am Stoppschild kostet nach Bußgeldkatalog mindestens 10 Euro.

Die baulichen Gegebenheiten an der Kreuzung begünstigen eine unübersichtliche Verkehrssituation. Verkehrsteilnehmende können den von rechts kommenden Verkehr aus der Weddingstedter Straße nur eingeschränkt einsehen. In der Tannenstraße liegt zudem eine Schule. Das führt dort regelmäßig zu erhöhtem Verkehrsaufkommen, darunter auch Schülerinnen und Schüler als Fußgängerinnen und Fußgänger. Das Stoppschild stellt deshalb eine notwendige und sinnvolle Regelung dar, um die Sicherheit im Bereich der Kreuzung zu erhöhen.

Die hohe Zahl der festgestellten Verstöße zeigt, dass sich viele Verkehrsteilnehmende der Notwendigkeit des Stoppschilds an dieser Stelle offenbar nicht ausreichend bewusst sind. Die Dienststellen der Polizeidirektion Itzehoe werden auch zukünftig gleichartige Kontrollen durchführen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

