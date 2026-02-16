Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260216.1 Heide: Brand eines Mehrfamilienhauses in Heide

Heide (ots)

In der Nacht zum Samstag ist ein Mehrfamilienhaus in Heide vollständig ausgebrannt. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz vor Mitternacht meldeten Zeugen einen Brand in einem Gebäude in der Norderstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand das mehrstöckige, derzeit nicht bewohnte Haus bereits in Vollbrand. Die Flammen zerstörten das Gebäude vollständig. Der entstandene Sachschaden dürfte nach erster Einschätzung bei etwa 500.000 Euro liegen.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache führt die Kriminalpolizei in Heide. Personen, die vor Brandausbruch verdächtige Beobachtungen im Bereich des Brandortes gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0481 / 940 bei der Polizei zu melden.

Merle Neufeld

