PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260216.1 Heide: Brand eines Mehrfamilienhauses in Heide

Heide (ots)

In der Nacht zum Samstag ist ein Mehrfamilienhaus in Heide vollständig ausgebrannt. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz vor Mitternacht meldeten Zeugen einen Brand in einem Gebäude in der Norderstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand das mehrstöckige, derzeit nicht bewohnte Haus bereits in Vollbrand. Die Flammen zerstörten das Gebäude vollständig. Der entstandene Sachschaden dürfte nach erster Einschätzung bei etwa 500.000 Euro liegen.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache führt die Kriminalpolizei in Heide. Personen, die vor Brandausbruch verdächtige Beobachtungen im Bereich des Brandortes gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0481 / 940 bei der Polizei zu melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 11:02

    POL-IZ: 260213.2 Meldorf: Mehrere Verkehrsdelikte festgestellt

    Meldorf (ots) - In den vergangenen Tagen stellten Einsatzkräfte der Polizeistation Meldorf bei Kontrollen mehrere Verkehrsdelikte fest. In drei Fällen leiteten die Beamten Strafverfahren oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Maßnahmen reichten von Blutproben über die Beschlagnahme eines Führerscheins bis zur Sicherstellung eines Fahrzeugs. Am vergangenen Samstag kontrollierten Beamte gegen 21:00 Uhr in der ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:54

    POL-IZ: 260213.1 Heide: Viele Verstöße am Stoppschild

    Heide (ots) - Am Dienstag kontrollierte die Polizei in Heide die Vorfahrt an einer Kreuzung mit Stoppschild und stellte dabei eine hohe Zahl an Verstößen fest. Die Örtlichkeit gilt wegen ihrer baulichen Situation als unübersichtlich, zusätzlich sorgt eine nahegelegene Schule für viel Verkehr und Fußgängeraufkommen. Am 10.02.2026 überwachte das Polizeibezirksrevier Heide in Heide die Vorfahrt an der Kreuzung ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 12:05

    POL-IZ: 260212.2 Itzehoe: Schüler bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Itzehoe (ots) - Am heutigen Morgen hat sich in Itzehoe ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Fahrzeug einen Schüler erfasste. Der jugendliche Fußgänger erlitt schwere Verletzungen. Lebensgefahr war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht auszuschließen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein Rentner gegen 08.10 Uhr in einem VW Golf auf der Straße Langer Peter in Richtung Sandberg. In Höhe des Sport Clubs Itzehoe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren