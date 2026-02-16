PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260216.4 Münsterdorf: Korrekturmeldung zu 260216.3

Münsterdorf (ots)

Anders als in der o. a. Meldung genannt, handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen silberfarbenen Seat Arosa und bei dem Fahrzeug des Geschädigten um einen schwarzen BMW X1.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 14:50

    POL-IZ: 260216.3 Münsterdorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

    Münsterdorf (ots) - Am Freitagabend hat sich in Münsterdorf eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte mehrere Schäden und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sein Fahrzeug ließ er zurück. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 23.00 Uhr war ein Verkehrsteilnehmer mit einem BMW auf der Straße Am Brunnen aus Richtung der Straße Osterholz in Breitenburg ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 14:05

    POL-IZ: 260216.2 Heide: Festnahme nach versuchter schwerer Brandstiftung

    Heide (ots) - Am frühen Sonntagmorgen ist es in Heide zu einer versuchten schweren Brandstiftung an einer Arztpraxis gekommen. Tatverdächtig ist eine jugendliche Heiderin. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe wird sie am heutigen Nachmittag einem Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe vorgeführt. Nach derzeitigen Erkenntnissen zerstörte die 17-Jährige gegen 05.20 ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 13:11

    POL-IZ: 260216.1 Heide: Brand eines Mehrfamilienhauses in Heide

    Heide (ots) - In der Nacht zum Samstag ist ein Mehrfamilienhaus in Heide vollständig ausgebrannt. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen übernommen. Kurz vor Mitternacht meldeten Zeugen einen Brand in einem Gebäude in der Norderstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand das mehrstöckige, derzeit nicht bewohnte Haus bereits in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren