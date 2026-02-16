POL-IZ: 260216.4 Münsterdorf: Korrekturmeldung zu 260216.3

Heide (ots) - In der Nacht zum Samstag ist ein Mehrfamilienhaus in Heide vollständig ausgebrannt. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen übernommen. Kurz vor Mitternacht meldeten Zeugen einen Brand in einem Gebäude in der Norderstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand das mehrstöckige, derzeit nicht bewohnte Haus bereits in ...

