POL-IZ: 260216.4 Münsterdorf: Korrekturmeldung zu 260216.3
Münsterdorf (ots)
Anders als in der o. a. Meldung genannt, handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen silberfarbenen Seat Arosa und bei dem Fahrzeug des Geschädigten um einen schwarzen BMW X1.
Merle Neufeld
