Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260216.3 Münsterdorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Münsterdorf (ots)

Am Freitagabend hat sich in Münsterdorf eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte mehrere Schäden und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sein Fahrzeug ließ er zurück. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 23.00 Uhr war ein Verkehrsteilnehmer mit einem BMW auf der Straße Am Brunnen aus Richtung der Straße Osterholz in Breitenburg kommend unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er bei schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte zunächst mit einem auf einer Fahrbahnverschwenkung stehenden Baum sowie einem Begrenzungspfeiler. Anschließend stieß er gegen ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto.

Nach Angaben eines Zeugen verließ der Unfallverursacher anschließend seinen Wagen und entfernte sich zu Fuß vom Unfallort. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ohne Erfolg. Vermutlich begab er sich in Richtung der Kreuzung Kirchenweg / Kreuzweg, wo er möglicherweise in ein Fahrzeug stieg, das aus Richtung Kreuzweg kam.

Der Unbekannte wurde als männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 180 cm groß, bekleidet mit einer Kapuzenjacke und einer grauen Hose beschrieben.

Bei dem zurückgelassenen Unfallfahrzeug handelt es sich um einen schwarzen BMW X1. An dem Wagen waren Kennzeichen angebracht, die nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Zur Spurensicherung wurde der BMW durch ein Abschleppunternehmen sichergestellt und auf einen Betriebshof verbracht. Der Schaden an dem angefahrenen Fahrzeug dürfte sich auf etwa 4.000 Euro belaufen.

Die zuständigen Ermittler bitten um Hinweise zu dem schwarzen BMW sowie zu dem unbekannten Fahrer unter der Telefonnummer 04821 / 6025400.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

