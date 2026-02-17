Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260217.2 Marne: Der Norden feiert seinen Karneval überaus friedlich

Marne (ots)

Gestern hat im Stadtgebiet von Marne der jährlich wiederkehrende Rosenmontagsumzug stattgefunden. Nach ersten Schätzungen nahmen 12.000 bis 15.000 Menschen an dem Umzug und den Anschlussveranstaltungen teil. Vermutlich war der anhaltende Schneefall für einen Rückgang der Besucherzahlen im Vergleich zu den Vorjahren verantwortlich.

Der nachmittägliche Umzug verlief durchweg störungsfrei und friedlich. In den Abend- und Nachtstunden registrierten die eingesetzten Polizeikräfte nur wenige Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Insgesamt leiteten sie drei Strafverfahren ein, zwei aufgrund von Körperverletzungen und eines wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zudem fertigten die Einsatzkräfte zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

Im Verlauf des Einsatzes sprachen die Polizisten sechs Platzverweise aus. Einer der Betroffenen kam ins Polizeigewahrsam, weil er der Ansage der Beamten nicht folgte.

Insgesamt lag die Anzahl der polizeilichen Maßnahmen deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Das lässt auf eine ebenso friedvolle Veranstaltung in 2027 hoffen!

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell