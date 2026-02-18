Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260218.1 Wrist: Stein auf Fahrbahn gelegt und Auto beschädigt

Wrist (ots)

In den Morgenstunden des Dienstags hat eine unbekannte Person in Wrist einen größeren Stein auf die Fahrbahn gelegt. Ein Autofahrer übersah das durch Schneefall verdeckte Hindernis und beschädigte sein Fahrzeug. Die Polizeistation Kellinghusen führt Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise.

Gegen 05:20 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann mit einem Toyota auf dem Wittenkampsweg in Wrist, als er einen auf der Fahrbahn liegenden Stein überrollte. Nach ersten Ermittlungen nahm eine unbekannte Person in der Nacht zuvor einen größeren Stein von einem anliegenden Grundstück und legte ihn mittig auf die Fahrbahn. Fußspuren im Schnee sprechen für ein absichtliches Ablegen. Schneefall bedeckte den Stein, sodass der Fahrer das Hindernis nicht rechtzeitig erkannte. Am Unterboden des Fahrzeugs entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizeistation Kellinghusen ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter der Telefonnummer 04822 20980 entgegen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell