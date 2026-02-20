PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260220.1 Dellstedt: Einfamilienhaus brennt vollständig nieder

Dellstedt (ots)

In der Nacht zu Freitag geriet in Dellstedt ein Einfamilienhaus in Brand und brannte vollständig aus. Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus und brachten die Bewohnerinnen und Bewohner des Nachbarhauses vorsorglich in Sicherheit. Die Kriminalpolizei führt Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache.

Gegen 02:40 Uhr erhielt die Feuerwehr über den Notruf die Mitteilung über ein brennendes Einfamilienhaus in der Straße Bachreihe. Beim Eintreffen von Freiwilliger Feuerwehr und Polizei stand das Gebäude bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Zudem entstand starker Funkenflug.

Das Feuer drohte auf ein in unmittelbarer Nähe stehendes weiteres Wohnhaus überzugreifen. Die Einsatzkräfte evakuierten dieses Gebäude. Es gelang ihnen, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Die Löscharbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Ob sich Personen in dem Einfamilienhaus aufhielten, ist derzeit noch unklar. Fachkräfte stellen an der Brandstelle derzeit die Voraussetzungen für eine sichere Begehung her. Im Laufe des Vormittags erfolgt dann eine Absuche der Brandstelle, um diesen Punkt zu klären.

Nach einer ersten Schätzung entstand ein Sachschaden von etwa 350.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 08:00

    POL-IZ: 260219.1 Brunsbüttel: Lagerhalle brennt vollständig ab

    Brunsbüttel (ots) - In der Nacht zu Donnerstag brannte in Brunsbüttel eine Lagerhalle neben einem Einfamilienhaus vollständig aus. Einsatzkräfte verhinderten größere Schäden am Wohnhaus. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag alarmierte die Leitstelle um 22:19 Uhr Einsatzkräfte zum Borsweg in Brunsbüttel. Neben einem Einfamilienhaus stand eine ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 08:00

    POL-IZ: 260218.1 Wrist: Stein auf Fahrbahn gelegt und Auto beschädigt

    Wrist (ots) - In den Morgenstunden des Dienstags hat eine unbekannte Person in Wrist einen größeren Stein auf die Fahrbahn gelegt. Ein Autofahrer übersah das durch Schneefall verdeckte Hindernis und beschädigte sein Fahrzeug. Die Polizeistation Kellinghusen führt Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise. Gegen ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 13:02

    POL-IZ: 260217.3 Itzehoe: Zeugen nach Einbruch in Tierarztpraxis gesucht

    Itzehoe (ots) - In der Nacht zum Montag ist es im Itzehoer Innenstadtbereich zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Im Zeitraum von Sonntag, 21.15 Uhr, bis Montag, 08.30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam durch Einwerfen einer Fensterscheibe Zutritt zu der Praxis in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren