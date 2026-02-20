Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260220.1 Dellstedt: Einfamilienhaus brennt vollständig nieder

Dellstedt (ots)

In der Nacht zu Freitag geriet in Dellstedt ein Einfamilienhaus in Brand und brannte vollständig aus. Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus und brachten die Bewohnerinnen und Bewohner des Nachbarhauses vorsorglich in Sicherheit. Die Kriminalpolizei führt Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache.

Gegen 02:40 Uhr erhielt die Feuerwehr über den Notruf die Mitteilung über ein brennendes Einfamilienhaus in der Straße Bachreihe. Beim Eintreffen von Freiwilliger Feuerwehr und Polizei stand das Gebäude bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Zudem entstand starker Funkenflug.

Das Feuer drohte auf ein in unmittelbarer Nähe stehendes weiteres Wohnhaus überzugreifen. Die Einsatzkräfte evakuierten dieses Gebäude. Es gelang ihnen, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Die Löscharbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Ob sich Personen in dem Einfamilienhaus aufhielten, ist derzeit noch unklar. Fachkräfte stellen an der Brandstelle derzeit die Voraussetzungen für eine sichere Begehung her. Im Laufe des Vormittags erfolgt dann eine Absuche der Brandstelle, um diesen Punkt zu klären.

Nach einer ersten Schätzung entstand ein Sachschaden von etwa 350.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell