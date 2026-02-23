Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260223.1 Itzehoe: Vier Graffiti-Sprayer nach Zeugenhinweise festgenommen

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Sonntag stellten Einsatzkräfte in Itzehoe im Bereich mehrerer Unterführungen und Autobahnbrücken frische, großflächige Graffitis fest. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nahm die Polizei vier Tatverdächtige vorläufig fest. Das Polizeirevier Itzehoe ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Gegen 22:45 Uhr meldete eine Zeugin über den Polizeinotruf an der Fußgängerunterführung im Kremper Weg zum Kamper Weg mehrere Jugendliche mit auffälligem Verhalten. Einsatzkräfte vom Polizeirevier Itzehoe trafen dort keine Personen mehr an, stellten aber frische, großflächige Graffitis fest. Weitere Zeugenhinweise führten zu Hinweisen auf insgesamt vier Personen.

Die Polizei leitete umgehend eine Nahbereichsfahndung ein und nahm die vier deutschen Tatverdächtigen im Alter von 17, 18, 22 und 26 Jahren auf einem Parkplatz vorläufig fest. Die Einsatzkräfte stellten bei den Beschuldigten verschiedene Beweismittel sicher und brachten sie für eine erkennungsdienstliche Behandlung zur Dienststelle nach Itzehoe.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen alle auf freien Fuß. Nach ersten Schätzungen entstand durch die Graffitischmierereien ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Das Polizeirevier Itzehoe führt die Ermittlungen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell