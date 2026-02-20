PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 260220.3 Dellstedt: Keine Person an Brandstelle gefunden (Folgemeldung zu 260220.1)

Dellstedt (ots)

In der vergangenen Nacht brannte in der Bachreihe in Dellstedt ein Einfamilienhaus nieder. Am Vormittag suchten Einsatzkräfte die Brandstelle nach Personen ab und fanden keine verletzten oder verstorbenen Personen. Nach erster Einschätzung der Kriminalpolizei machte der Brandort einen unbewohnten Eindruck. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Björn Gustke

