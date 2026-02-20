POL-IZ: 260220.3 Dellstedt: Keine Person an Brandstelle gefunden (Folgemeldung zu 260220.1)

Heide (ots) - In der Nacht zu Freitag kam es in Heide zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten, geparkten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen nahm ein 12-Jähriger den Pkw seines Vaters und fuhr gemeinsam mit zwei jugendlichen Mitfahrern ohne Begleitung. Der Junge räumte die Fahrt ein und stand unter ...

mehr