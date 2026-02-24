Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260224.1 Heide: Deutliche Tempoüberschreitung bei Kontrolle festgestellt

Heide (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Sonntag in Heide hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt. Ein Fahrzeugführer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit dabei deutlich und muss mit einem Fahrverbot, Punkten und einem Bußgeld rechnen.

Am Sonntag kontrollierte das Polizeibezirksrevier Heide im Fritz-Thiedemann-Ring von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr die Geschwindigkeit. Dabei erfassten die Einsatzkräfte einen Fahrzeugführer mit 127 km/h bei erlaubten 60 km/h. Nach Abzug der Toleranz von drei Prozent verbleiben 123 km/h. Damit lag die Geschwindigkeit nahezu doppelt so hoch wie zulässig und überschritt das Limit um 63 km/h.

Nach dem bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog muss der Betroffene aktuell mit zwei Monaten Fahrverbot, zwei Punkten im Fahreignungsregister und einem Bußgeld von 600 Euro rechnen. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte 64 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Alle Betroffenen müssen je nach Höhe der Überschreitung mit einem Verwarn- oder Bußgeld rechnen.

Björn Gustke

