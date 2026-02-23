Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260223.3 Heide: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Unterführung

Heide (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in Heide zu einem körperlichen Angriff in einer Fußgängerunterführung. Nach einem kurzen Streit schlug ein bislang unbekannter Mann einem 56-Jährigen ins Gesicht und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag begegneten sich gegen 14:00 Uhr zwei Männer in der Hamburger Straße auf der Treppe der Fußgängerunterführung, die unter der Bahnstrecke hindurchführt. Nach einer kurzen Berührung an der Schulter entwickelte sich ein Streit. Als der 56-jährige Mann aus Flensburg bereits weitergehen wollte, sprang ihm der andere Mann von hinten in den Rücken und schlug ihn mit einer mitgeführten Tasche. Der 56-Jährige drehte sich um und hielt die Tasche am Riemen fest. Dabei riss der Riemen ab. Unvermittelt schlug der Unbekannte dem 56-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und rannte anschließend davon. Der Geschädigte folgte dem Mann noch kurz, verlor ihn dann jedoch aus den Augen. Er verspürte Schmerzen im Gesicht, benötigte vor Ort aber keine ärztliche Behandlung.

Der Tatverdächtige ist bislang unbekannt. Er ist etwa 175 bis 180 cm groß und etwa 20 bis 30 Jahre alt. Er hat hellbraune Haut, einen Vollbart und schwarze Haare, die rechts gescheitelt und zur Seite frisiert sind. Er trug eine weiß bis cremefarbene Jacke und führte eine Umhängetasche mit. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Heide unter der Telefonnummer 0481 940.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell