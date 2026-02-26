PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260226.1 Lohe-Rickelshof: Feuer in leerstehendem Einfamilienhaus

Lohe-Rickelshof (ots)

Gestern Abend geriet in Lohe-Rickelshof ein Einfamilienhaus in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, die Kriminalpolizei Heide ermittelt zur Brandursache.

Gegen 21:30 Uhr bemerkten Nachbarn ein Feuer in der Straße Friedrichswerk und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Aus bislang unbekannter Ursache brach der Brand in einem Einfamilienhaus aus und griff auf das Dach des Gebäudes über.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Lohe-Rickelshof, Hemmingstedt und Heide löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigen Erkenntnissen stand das Haus seit einigen Monaten leer.

Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort und führt die Ermittlungen zur Brandursache. Der Sachschaden liegt nach einer ersten Schätzung bei rund 150.000 Euro. Das Einfamilienhaus ist nach dem Brand unbewohnbar.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

