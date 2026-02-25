Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260225.2 Herzhorn: Kriminalpolizei ermittelt nach nächtlichem Werkstatteinbruch

Herzhorn (ots)

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in eine Kfz-Werkstatt in Herzhorn ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, durchsuchten Büro und Kundenbereich und nahmen Bargeld an sich. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt und bittet um Hinweise.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Montag, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 06:45 Uhr, in der Straße Obendeich. Unbekannte Täter hebelten mit einem Werkzeug ein Fenster auf und gelangten so in das Büro sowie in den Kundenbereich. Dort entwendeten sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Nach der Tat flüchteten die Täter. Nach derzeitigem Stand verließen sie das Gebäude vermutlich auf dem Einstiegsweg.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnahmen, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 zu melden.

Björn Gustke

