PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260225.2 Herzhorn: Kriminalpolizei ermittelt nach nächtlichem Werkstatteinbruch

Herzhorn (ots)

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in eine Kfz-Werkstatt in Herzhorn ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, durchsuchten Büro und Kundenbereich und nahmen Bargeld an sich. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt und bittet um Hinweise.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Montag, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 06:45 Uhr, in der Straße Obendeich. Unbekannte Täter hebelten mit einem Werkzeug ein Fenster auf und gelangten so in das Büro sowie in den Kundenbereich. Dort entwendeten sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Nach der Tat flüchteten die Täter. Nach derzeitigem Stand verließen sie das Gebäude vermutlich auf dem Einstiegsweg.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnahmen, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 zu melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 09:29

    POL-IZ: 260225.1 Itzehoe: Unbekannter verfolgt 13-Jährige und raubt Handtasche

    Itzehoe (ots) - In Itzehoe hat ein Unbekannter am Dienstagabend ein 13-jähriges Mädchen über längere Strecke verfolgt und ihr anschließend in der Innenstadt nach einer Rangelei die Handtasche geraubt. Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. Nach Schilderung der 13-Jährigen sei sie gegen 18:00 Uhr mit dem ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 08:00

    POL-IZ: 260224.1 Heide: Deutliche Tempoüberschreitung bei Kontrolle festgestellt

    Heide (ots) - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Sonntag in Heide hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt. Ein Fahrzeugführer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit dabei deutlich und muss mit einem Fahrverbot, Punkten und einem Bußgeld rechnen. Am Sonntag kontrollierte das Polizeibezirksrevier Heide im Fritz-Thiedemann-Ring von 09:00 Uhr ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:32

    POL-IZ: 260223.3 Heide: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Unterführung

    Heide (ots) - Am Freitagnachmittag kam es in Heide zu einem körperlichen Angriff in einer Fußgängerunterführung. Nach einem kurzen Streit schlug ein bislang unbekannter Mann einem 56-Jährigen ins Gesicht und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Am Freitag begegneten sich gegen 14:00 Uhr zwei Männer in der Hamburger Straße auf der Treppe der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren