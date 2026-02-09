PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, K6164, Lkr. Konstanz) Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Steißlingen und Singen (06.02.2026)

Singen, K6164 (ots)

Bereits am Freitagabend ist es auf der Kreisstraße 6164 zwischen Singen und Steißlingen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Gegen 18 Uhr fuhr eine 81-Jährige mit einem Peugeot von Steißlingen in Richtung Singen. Kurz vor der Waldheimsiedlung kam die Seniorin mit ihrem Auto aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße ab. In der Folge rutschte der Kleinwagen eine Böschung hinab und prallte schließlich gegen einen Baum. Die im Fahrzeug eingeklemmte 81-Jährige musste durch die Feuerwehr befreit werden und kam anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Dort verstarb sie noch am Abend aufgrund ihrer schweren Verletzungen.

