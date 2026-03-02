PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Verkehrsunfall mit 18.000 Euro Schadenshöhe - Zeugen gesucht

Rhede (ots)

Am Samstag, den 28. Februar 2026, kam es gegen 13:50 Uhr auf der Bellingwolder Straße in Rhede zu einem Verkehrsunfall.

Zwei Pkw befuhren die Bellingwolder Straße aus den Niederlanden kommend in Richtung Aschendorf. Unmittelbar vor der Überführung der Autobahn überholte ein grauer Mercedes-Benz A220 einen vorausfahrenden schwarzen Seat Ibiza. Am Steuer des Mercedes saß ein 33-jähriger Mann, begleitet von einer erwachsenen Beifahrerin. Der Seat wurde von einem 29-Jährigen geführt, wo sich zwei weitere erwachsene Mitfahrer darin befanden. Nach dem Überholvorgang scherte der Mercedes unmittelbar vor dem Seat wieder ein und bremste stark ab - vermutlich aufgrund der dort geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung. Infolge dessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Verletzt wurde niemand. An beiden Pkw entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 18.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rhede unter der Telefonnummer 04964/605540 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

