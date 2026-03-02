Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Pedelecfahrer bei Unfall in Haren schwer verletzt

Haren (ots)

Am Sonntagvormittag gegen 11:02 Uhr kam es auf der Rütenbrocker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt wurde.

Der Mann befuhr die Rütenbrocker Straße aus Richtung Wesuweer Straße kommend in Fahrtrichtung Belmfort, als er in Höhe der Hausnummer 17 aus bislang ungeklärter Ursache gegen ein Verkehrszeichen (Zeichen 237 - Radweg) prallte.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 59-Jährige schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

