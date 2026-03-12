PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrzeug geriet während der Fahrt in Brand

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch, den 11. März, kam es gegen 19:00 Uhr in der Kirschenallee in Euskirchen zu einem PKW-Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkten die Fahrzeuginsassen während der Fahrt plötzlich eine Stichflamme unter der Motorhaube. In dem Fahrzeug befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Personen im Alter von 64 und 28 Jahren. Beide konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand durch einen technischen Defekt den Brand ausgelöst. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

