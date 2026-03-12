PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Heizöl aus Tank entwendet

Kall (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Dienstag (10. März), 18 Uhr, bis Mittwoch (11. März), 12.30 Uhr, rund 900 Liter Heizöl von dem Gelände einer Werkstatt in der Benzstraße in Kall.

Nach ersten Erkenntnissen zapften die Täter das Heizöl mithilfe der am Tank befindlichen Pumpe ab und füllten es augenscheinlich in ein mitgeführtes Behältnis um.

An dem Tank selbst entstanden keine Schäden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen oberen dreistelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

  12.03.2026 – 14:00

    POL-EU: Fahrzeug geriet während der Fahrt in Brand

    Euskirchen (ots) - Am Mittwoch, den 11. März, kam es gegen 19:00 Uhr in der Kirschenallee in Euskirchen zu einem PKW-Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkten die Fahrzeuginsassen während der Fahrt plötzlich eine Stichflamme unter der Motorhaube. In dem Fahrzeug befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Personen im Alter von 64 und 28 Jahren. Beide konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

    mehr
  11.03.2026 – 13:22

    POL-EU: Wohnwagen gestohlen

    Weilerswist (ots) - Unbekannte entwendeten am 10. März einen Wohnwagen aus der Nikolaus-A.-Otto-Straße in Weilerswist. Die Besitzer bekamen dank eines Ortungsgerätes eine Benachrichtigung, dass der Anhänger um 0.45 Uhr in Bewegung gesetzt wurde und sich nun in Frankreich befindet. Dank der Zusammenarbeit mit der französischen Polizei konnten in Yutz mehrere Wohnwagen aufgefunden und sichergestellt werden, die als gestohlen einlagen. So auch ein weiterer aus dem

    mehr
  11.03.2026 – 13:14

    POL-EU: Mann nach Schüssen am Bahnhof in Gewahrsam genommen

    Bad Münstereifel (ots) - Am Dienstag (10. März) meldete sich um 21.35 Uhr ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass am Bahnhof in Bad Münstereifel ein Mann mehrfach in die Luft schießt. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten den zuvor beschriebenen Mann antreffen. Der 38-Jährige wurde zu Boden gebracht und mittels Handschellen fixiert. Bei der Durchsuchung konnte eine Schreckschusswaffe inklusive Patronen

    mehr
