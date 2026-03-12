Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Heizöl aus Tank entwendet

Kall (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Dienstag (10. März), 18 Uhr, bis Mittwoch (11. März), 12.30 Uhr, rund 900 Liter Heizöl von dem Gelände einer Werkstatt in der Benzstraße in Kall.

Nach ersten Erkenntnissen zapften die Täter das Heizöl mithilfe der am Tank befindlichen Pumpe ab und füllten es augenscheinlich in ein mitgeführtes Behältnis um.

An dem Tank selbst entstanden keine Schäden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen oberen dreistelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell