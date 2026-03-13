PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gartenarbeiter entwenden Schmuck

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag (12.03.2026) wurde die Polizei gegen zu einem Diebstahl in der Saturnstraße in Euskirchen-Stotzheim gerufen.

Nach Angaben der Hauseigentümerin erschienen gegen 14 Uhr zwei bislang unbekannte Männer an ihrem Einfamilienhaus und boten Gartenarbeiten an. Die Frau stimmte dem Angebot zu. Die Arbeiten wurden bis etwa 19 Uhr durchgeführt. Zur Bezahlung hob die Hauseigentümerin zwischenzeitlich einen vereinbarten Betrag bei einer Bank ab. Augenscheinlich gelangten die Personen unbemerkt in das Haus. Kurz nach der Bezahlung bemerkte die Hauseigentümerin Schmutz auf dem Teppich im Wohnhaus und stellte anschließend fest, dass Schmuck entwendet wurde.

Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

   -	etwa 30 bis 40 Jahre alt -	große Statur -	dunkle Haare und 
dunkler Bart -	dunkle Latzhose

Die Männer sollen mit einem weißen Pkw vorgefahren sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

