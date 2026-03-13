Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tür von Vereinsheim beschädigt

Zülpich-Rövenich (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (11. Januar), 00.01 Uhr bis Mittwoch (11. März), 15 Uhr, in einen Lagerraum eines Vereinsheims im Ellen-Nowotnik-Weg in Zülpich-Rövenich.

Die Unbekannten bohrten das Schloss an der Tür auf.

In den Innenraum gelangten sie nicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet.

Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell