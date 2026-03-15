Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Festnahme nach Ladendiebstahl
53909 Zülpich (ots)
Festnahme nach Ladendiebstahl
Am Freitag, 13.03.2026, fiel Mitarbeitern eines Verbrauchermarktes an der Bonner Straße in Zülpich ein Kunde auf. Bei der Überprüfung seines mitgeführten Rucksackes fanden die Mitarbeiter eine größere Menge Kaffeepackungen, die der Mann aus dem Geschäft entwenden wollte. Der 37-jährige rumänische Staatsbürger, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde von den hinzugezogenen Polizeibeamten vorläufig festgenommen.
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