POL-EU: Festnahme nach Ladendiebstahl

Euskirchen (ots) - Am Donnerstag (12.03.2026) wurde die Polizei gegen zu einem Diebstahl in der Saturnstraße in Euskirchen-Stotzheim gerufen. Nach Angaben der Hauseigentümerin erschienen gegen 14 Uhr zwei bislang unbekannte Männer an ihrem Einfamilienhaus und boten Gartenarbeiten an. Die Frau stimmte dem Angebot zu. Die Arbeiten wurden bis etwa 19 Uhr durchgeführt. Zur Bezahlung hob die Hauseigentümerin ...

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