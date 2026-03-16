Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 42-Jährige bedroht und verletzt Rettungskräfte

Euskirchen (ots)

Am Sonntag, 20. März, kam es gegen 20.35 Uhr in der Oststraße in Euskirchen zu Bedrohungen und einem tätlichen Angriff gegenüber Rettungskräften. Eine 42-jährige Frau wurde zuvor im Bereich der Oststraße stark alkoholisiert angetroffen. Rettungskräfte wurden zur Unterstützung hinzugezogen. Die Frau erklärte sich zunächst bereit, sich in einem Rettungswagen behandeln zu lassen. Während der Versorgung im Rettungswagen schlug die Stimmung jedoch um. Die Frau wurde zunehmend aggressiv und bedrohte eine Mitarbeiterin des Rettungsdienstes verbal. Einen weiteren Mitarbeiter verletzte sie.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von 1,48 Promille. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich die Frau weiterhin aggressiv.

Die 42-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Es wurde eine Strafanzeige aufgrund des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen sowie wegen Bedrohung gefertigt.

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